Da Manchester - McTominay entusiasta del Napoli: una regola Premier ha favorito cessione

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Manchester United per Scott McTominay

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Manchester United per Scott McTominay: operazione da 25 milioni di sterline. Il centrocampista è atteso domani in Italia per svolgere le visite mediche e finalizzare il trasferimento.

Il portale Manchester Evening News scrive: “Mc Tominay è attratto dall'idea di una nuova sfida in un club che ha vinto lo scudetto nella stagione 2022/23. Lo scozzese è anche entusiasta dell'idea di giocare in un nuovo campionato.

La combinazione del desiderio di McTominay di giocare regolarmente e l'attrattiva di vendere giocatori dell’Academy secondo le regole finanziarie della Premier League ha portato il Manchester United a trovare un accordo con il Napoli. I regolamenti sulla redditività e la sostenibilità (PSR) della Premier League incentivano la vendita di giocatori del settore giovanile, che vengono registrati come puro profitto nei libri contabili per l'anno finanziario. Ciò rende più allettante la cifra di 25 milioni di sterline per McTominay e la sua partenza aiuterà a finanziare il trasferimento da 42,3 milioni di sterline per Ugarte, che sosterrà le visite mediche con lo United”.