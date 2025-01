Ultim'ora Da Milano - Contatto Napoli-Frattesi, ma il giocatore vuole la Roma: la situazione

Il Napoli sta per incassare tanto cash dal Psg per la cessione di Kvaratkshelia e continua ad essere attivissimo nel mercato in entrata. Un centrocampista sembra ancora essere nel mirino del ds azzurro Giovanni Manna.

Pasquale Guarro, giornalista di TeleLombardia, scrive su X: "Contatto Manna-Riso proprio in queste ore. Il Napoli prova a capire la situazione Frattesi. Il centrocampista insiste per andare alla Roma, l’Inter non gli sbarra la strada ma pretende 35-40 milioni e in questo è stata chiara. No a contropartite alla Pellegrini, la proprietà chiede solo cash. Cristante sarebbe un discorso diverso, possibile da valutare".