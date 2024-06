Da Milano - Il Napoli ha chiesto informazioni per Dorgu: su di lui c'è anche il Milan

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli: per il centrocampo spunta il nome di Patrick Dorgu del Lecce

TuttoNapoli.net

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: per il centrocampo spunta il nome di Patrick Dorgu. Infatti come riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, la dirigenza azzurra ha chiesto informazioni al Lecce.

Sul classe 2004 c'è però anche la concorrenza del Milan. Dorgu questa stagione ha collezionato 34 presenze condite da due gol, ricoprendo sia il ruolo di terzino che di esterno di centrocampo, quest'ultima è proprio la posizione che il Napoli vuole colmare. Infatti da quel lato la fascia rimarrà scarna: Mario Rui va verso l'addio mentre per Mathias Olivera il mister Conte pensa di reinventarlo come braccetto sinistro della difesa a tre. Motivo per cui si sta sondando il giocatore del Lecce ma anche altri profili: negli ulltimi giorni si è parlato anche del talento del Girona, Miguel Gutierrez.