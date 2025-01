Da Milano: "Se il Napoli fa questo colpo, Raspadori diventa sesto attaccante"

"Raspadori vuole lasciare Napoli per giocare di più". Lo aveva scritto questa mattina sui social l'esperto di mercato, il giornalista Nicolò Schira, che poi rispondendo ad alcuni utenti ha aggiunto su X: "È ancora presto, ma se va in porto il piano del Napoli con Lukaku, Garnacho, Neres, Politano e Simeone sarebbe il sesto davanti e tra l’altro nel modulo di Conte Raspadori tatticamente fatica a trovare collocazione".

