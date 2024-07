Da Torino - Juve, Chiesa ai margini: ipotesi scambio col Napoli con Raspadori

La seconda punta della formazione partenopea piace molto a Thiago Motta.

La Juventus è pronta a battere i propri colpi in entrata. Cristiano Giuntoli è molto attento sul mercato cercando di cogliere le occasioni giuste per regalare a mister Thiago Motta gli elementi necessari a migliorare il tasso tecnico della squadra. In uscita invece resta Federico Chiesa. L'esterno bianconero è ormai ai margini della rosa e, rientrato dopo le ferie e il matrimonio con la sua Lucia, si sta allenando alla Continassa lontano dai suoi compagni di squadra che invece sono in ritiro in Germania e venerdì affronteranno il Norimberga in amichevole.

Piace Raspadori

Il contratto del giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno 2025 e non è una novità che il club stia cercando di monetizzare il più possibile. Fronte entrate invece resiste il nome di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che potrebbe seguire Giuntoli nella Torino bianconera. Il classe 2000 invece ha il contratto in scadenza nel 2028 e per questo che potrebbe essere più complicato.

Ipotesi scambio Juventus-Napoli

L'idea però potrebbe nascere dall'esigenza della Juventus di cedere Chiesa. Per questo motivo, riporta l'edizione odierna del Corriere di Torino, potrebbe anche intavolarsi uno scambio proprio con il Napoli fra i due giocatori della Nazionale italiana. La seconda punta della formazione partenopea piace molto a Thiago Motta.