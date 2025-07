Folorunsho in uscita, spunta l’Atalanta: è un’opzione in caso di addio di un big

vedi letture

L’Atalanta non ha smesso di seguire Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998 di proprietà del Napoli che nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Fiorentina. La Dea aveva praticamente chiuso l'operazione con gli azzurri nella passata sessione di calciomercato estiva, ma l'improvviso infortunio a Gianluca Scamacca, portò poi gli orobici a rinunciarvi per investire parte del denaro sull’acquisto a titolo definitivo di Mateo Retegui.

Nel caso in cui Ederson dovesse partire (la richiesta dell’Atalanta è di almeno 50 milioni di euro), sul taccuino della dirigenza bergamasca c’è il profilo di Folorunsho. Nel frattempo - riferisce TuttoAtalanta.com - restano in lista anche Amrabat e Frendrup. Da capire se il Napoli valuterà l’ipotesi di un’operazione in prestito con obbligo oppure una cessione a titolo definitivo.