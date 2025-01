Dalla Germania avvisano: "Adeyemi è solo mancino e a sinistra fa solo assist"

L’ex calciatore dello Stoccarda con origini campane Maurizio Gaudino è stato raggiunto dalla redazione di Kiss Kiss Napoli per parlare di Adeyemi, obiettivo di mercato del club azzurro per la sostituzione di Kvaratskhelia.

Che calciatore è Adeyemi?

“Il ragazzo è velocissimo e di qualità, però il Dortmund è in una brutta situazione e lui è giù di morale come tutta la squadra. Non so se è il giocatore adatto per il modo di giocare di Conte. Lui è solo mancino, e quando gioca sull’ala sinistra può fare solo assist, mentre sulla destra potrebbe anche entrare e puntare la porta, in modo da essere anche calciatore decisivo in prima persona. Con il destro fa davvero fatica, mentre sul piede forte è sicuramente molto tecnico”.