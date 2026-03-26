Calciomercato Napoli, Pellegrini resta in lista: in estate si libera a zero dalla Roma

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In vista della prossima stagione, intanto, si registrano già i primi interessamenti: su di lui ci sarebbero infatti sia il Napoli sia la stessa Juve.

Gli ultimi mesi da capitano della Roma sembrano ormai delineati per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il club giallorosso, sarebbe orientato a non rinnovare. Cresciuto nel vivaio e romano di nascita, come altre storiche bandiere quali Francesco Totti, Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi, Pellegrini ha collezionato numerose presenze con la maglia della Roma. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, non ci sarebbero stati contatti recenti con la dirigenza per il rinnovo, lasciando presagire una separazione al termine della stagione.

Obiettivi finali e possibili scenari futuri: su di lui c’è anche il Napoli

Salvo clamorosi ribaltamenti, le strade tra Pellegrini e la Roma dovrebbero dividersi a giugno. Prima però, il capitano vuole contribuire al raggiungimento di un obiettivo importante: la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi occupano attualmente il quinto posto, a pari punti con la Juventus FC e a tre lunghezze dal Como guidato da Fabregas. In vista della prossima stagione, intanto, si registrano già i primi interessamenti: sul centrocampista ci sarebbero infatti sia il Napoli sia la stessa Juventus.