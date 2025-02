Dalla Nigeria - Arsenal, contatti ufficiali per Osimhen: assalto in estate?

Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico di Osimhen, molto informato sulle vicende che riguardano il centravanti ex Lille come dimostrato da un lungo post social di qualche giorno fa, attraverso un post su X ha rivelato che il nigeriano è nel mirino dell'Arsenal. Pare che i Gunners si siano già mossi ufficialmente per il centravanti in prestito fino a giugno al Galatasaray. Piace anche Sesko per l'attacco. Osimhen ha una clausola da 75 milioni valida solo per l'estero.

Ieri a Sky, parlando proprio di Osimhen e del suo futuro ancora tutto da scrivere, il ds del Napoli Manna ha detto: "Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso", le sue parole.