Dalla Turchia - Il Besiktas pensa a Lukaku: ha chiesto informazioni dettagliate sulle sue condizioni
Arrivano nuove voci di mercato provenienti dalla Turchia che riguardano il Napoli. Il portale Fanatik, infatti, parla di Romelu Lukaku su cui ci sarebbe l’interesse concreto di un club turco, che avrebbe già avviato i primi contatti informativi con la società di SSC Napoli. Si tratterebbe del Beşiktaş, sempre secondo Fanatik.
Il club di Istanbul sarebbe orientato a cedere Tammy Abraham e da qui nasce la necessità di individuare una nuova punta centrale. Tra i profili valutati figurerebbe proprio Lukaku, legato al Napoli da un altro anno di contratto. Il portale turco aggiunge che il Beşiktaş avrebbe richiesto informazioni dettagliate sulle condizioni fisiche dell’attaccante belga, con l’obiettivo di valutare ogni aspetto prima di presentare un’eventuale offerta ufficiale.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
