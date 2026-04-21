Dalla Turchia: il Galatasaray scarica Noa Lang, all-in su Rowe. A breve offerta al Bologna

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Noa Lang sta per tornare a Napoli. Come Lucca, non dovrebbe essere riscattato e dunque il Napoli in estate dovrà capire cosa fare con lui. II Galatasaray, a +4 sul Fenerbahce secondo e con 4 giornate mancanti, procede spedito verso il titolo e ha già iniziato a pianificare la rosa per la nuova stagione. Il club turco, infatti, secondo quanto trapelato avrebbe deciso di non esercitare l'opzione di riscatto da 30 milioni di euro per l'esterno azzurro, arrivato in Turchia a metà stagione.

La dirigenza del Cimbom avrebbe già messo gli occhi sul sostituto, che verrebbe pescato ancora una volta in Italia. Stando a quanto rivelato dal quotidiano turco Fanatik, gli occhi della dirigenza giallorossa sarebbero finiti su Jonathan Rowe, ala sinistra attualmente in forza al Bologna. Dunque nuova spesa in Italia ma stavolta non a Napoli, ma a Bologna.