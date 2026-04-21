Podcast Napoli su Tiago Gabriel? Di Marzio: "Un'altra big è pronta a trattare col Lecce"

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Gianluca Di Marzio sul suo podcast per Tmw ha parlato di mercato e in modo particolare di Tiago Gabriel, difensore del Lecce che tanto piace a diversi club, tra cui il Napoli. Il giornalista di Sky Sport spiega: "Ieri sera guardavo Lecce-Fiorentina e ho avuto ancora una volta la conferma di quanto sia forte Tiago Gabriel. Al di là del gol segnato, una prestazione di livello molto alto per il difensore portoghese. Pensavo, e vi chiedo: ricordate quanto fu pagato Tiago Gabriel dal Lecce e da Pantaleo Corvino? Sono andato a riguardare i miei appunti, le mie conversazioni su WhatsApp ai tempi del suo arrivo, circa un anno e mezzo fa, e l’operazione Tiago Gabriel al Lecce è costata poco più di un milione di euro più bonus. Contratto sicuramente anche piuttosto basso per un difensore che arrivava dal campionato portoghese, dall’Estrela Amadora, un club tra l’altro dove il Lecce è andato a fare la spesa negli ultimi anni più volte, anche con grandi soddisfazioni: da Gaspar a Tiago Gabriel a Danilo Veiga.

Poco più di un milione di euro più bonus: pensavo a quanti giocatori del livello di Tiago Gabriel si possano trovare in Italia, italiani, a queste cifre. Direi pochi, pochissimi. Oggi un buon giocatore di Serie B costa forse il doppio, se non il triplo, e magari non dà lo stesso tipo di rendimento ed effetto. Con Tiago Gabriel il Lecce si appresta a fare l’ennesima plusvalenza della gestione Corvino: un giocatore che oggi vale almeno tra i venticinque e i trenta milioni di euro, conoscendo i prezzi che il Lecce imposta per i suoi giocatori. Ci sono già top club importanti, non solo in Italia, disposti a trattare con il Lecce per prendere il difensore portoghese; in Italia una delle squadre più interessate è il Milan, anche se non c’è stata ancora una vera e propria trattativa avviata.

Questo per dire che Corvino è stato molto criticato nelle ultime settimane per aver costruito una Primavera del Lecce composta in gran parte da stranieri. Lui, che però vinse titoli con una Primavera con tanti giocatori italiani. Io, da questo punto di vista, difendo Pantaleo Corvino: non è una questione di scegliere lo straniero al posto dell’italiano, ma di lavorare con il budget a disposizione. Con i prezzi elevati dei giocatori italiani e con le opportunità che si possono trovare in campionati come quello portoghese, non necessariamente nei top club come Benfica, Porto o Sporting, si possono prendere giocatori a condizioni davvero favorevoli e ottenere poi un impatto, sia tecnico sia a livello di bilancio, sicuramente straordinario.

Corvino è uno dei grandi artefici di un calciomercato davvero notevole, non solo con il Lecce ma anche ai tempi della Fiorentina e del Bologna. Giù le mani da Corvino e dalla sua strategia di mercato, che nulla ha a che fare con la crisi del calcio italiano. Al contrario, è stato bravo a capire che oggi in Portogallo ci sono grandi occasioni che possono essere sfruttate per arricchire sia tecnicamente sia patrimonialmente un club. Quello che una volta faceva andando in Serbia a prendere Jovetić, Jajić e Vlaović, oggi lo fa in Portogallo con Gaspar, Danilo Veiga e Tiago Gabriel. Di sicuro Tiago Gabriel sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato e oggi è uno degli artefici della rincorsa verso la salvezza che il Lecce di Di Francesco e Corvino cercherà di portare avanti fino all’ultimo secondo".