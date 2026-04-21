Lukaku via in estate, Tmw: "Napoli ha già scelto il nuovo attaccante"

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Romelu Lukaku ora pensa solo al Mondiale. Vuole arrivare al top per l'America. Ne parla anche Tmw che fa il punto della situazione sul futuro di Big Rom: "Archiviato il Mondiale Lukaku dovrà poi trovarsi un altro club. Non sarà un lavoro banale per il suo agente Federico Pastorello visto l'ingaggio da 11.5/12 milioni lordi, ma come può restare a Napoli dopo quanto accaduto? Impossibile.

E poi il club partenopeo ha già le idee chiare su chi sarà il centravanti titolare nella prossima stagione, ha già chiarito che riscatterà Rasmus Hojlund dal Manchester United. A lui le chiavi dell'attacco che verrà, col club che a fine stagione si metterà al lavoro per cercare un suo vice. Anche perché pure Lorenzo Lucca, prestato a gennaio al Nottingham con scarsi risultati, in estate sarà a Napoli solo di passaggio. Un'altra toccata e fuga, proprio come quella di Lukaku".