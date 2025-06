De Bruyne-Napoli, super-ingaggio e ricco bonus alla firma: la cifra che guadagnerà

L’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri è intervenuto a Radio Crc aggiornando la situazione relativa al futuro di De Bruyne che domani sarà a Roma per le visite mediche: "C'è stato un grande momento di tensione sui diritti d'immagine che ha fatto veramente quasi salire la paura. Lui ha tanti sponsor e quindi si puntava al suo futuro oltre il calcio quando finirà la carriera. Era una questione di percentuali, 10-15%, da riconoscere al calciatore sulle vendite della sua immagine su tutti i brand che lui rappresenta. Ma la sua volontà è sempre stata quella di firmare con il Napoli.

Domani le visite. De Bruyne voleva tre anni, alla fine hanno fatto formula due più uno con determinate condizioni in base alle presenze e ai minuti in campo. Cifre? Stipendio netto: primo anno 6 milioni. Secondo anno: 5 milioni. De Bruyne avrà alla firma 10-11 milioni come bonus, quindi in totale per lui saranno 26-27 milioni per i tre anni".