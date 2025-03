De Maggio: "Anguissa? Sembra abbia deciso di lasciare l'Italia a fine anno"

Mathias Olivera ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2030. L'annuncio ieri del club azzurro dopo la conferma a inizio febbraio del ds Manna. Ora in agenda ci sono i prolungamenti di Meret - scadenza a giugno - e Anguissa. A proposito del centrocampista, out per infortunio contro l'Inter, arrivano importanti novità.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio di questo tema nel corso di Radio Goal con tutti gli aggiornamenti dati in diretta: “Rinnovo Anguissa? Il Napoli ha un’opzione unilaterale per far scattare il rinnovo automatico e verrà esercitata. Sembrerebbe che il calciatore e sua moglie abbiano deciso che a fine stagione lasceranno l’Italia, vorrebbero provare altre esperienze ed il club che lo vorrà dovrà bussare a casa Napoli per acquistare il cartellino del calciatore”.