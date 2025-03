KK - Meret, una big italiana in agguato: per rinnovo non c'è ancora accordo

vedi letture

Alex Meret non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli. E' in scadenza a giugno e già ora un club potrebbe approfittarne. In agenda, dopo il rinnovo di Olivera (ufficiale da ieri), c'è proprio un incontro con gli agenti del portiere, ma al momento a quanto pare non è ancora vicina la fumata bianca. Anzi una big italiana sarebbe pronta ad approfittarne. Poi toccherà discutere anche del futuro di Anguissa, tentato - secondo Kiss Kiss Napoli - da una nuova esperienza a partire dall'anno prossimo.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio di questo nel corso di Radio Goal: "Rinnovo Meret? Il 21 novembre mi permisi di dire, suscitando molto clamore e qualcuno la definì una fake news, che non era fatta per il rinnovo, anzi. Sono stati fatti piccoli passi in avanti, ma non c’è l’accordo nè sull’ingaggio nè sui bonus. Dall’entourage mi confermano che c’è una big in agguato che è l’Inter", le sue parole.