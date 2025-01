Dentro o fuori per Garnacho: oggi l'incontro e l'ultimo rilancio

Giornata importante per il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte è stato chiarissimo nel post-partita di Bergamo: un acquisto di livello oppure niente. "Bisogna fare la cosa giusta, come Dio comanda, altrimenti rimaniamo con questi ragazzi e andiamo avanti. Se il club ha il piacere di fare qualcosa, ben contento, sennò vado in guerra con i miei ragazzi", il messaggio del tecnico del Napoli che è anche la linea guida per il ds Manna e De Laurentiis, rientrato da Los Angeles proprio per i giorni cruciali del mercato di gennaio. In questo senso il primo obiettivo resta Alejandro Garnacho e, come dicevamo, la giornata di oggi può essere decisiva, in un senso o in un altro, per una trattativa che si sta trascinando da un bel po' di settimane.

Oggi l'incontro decisivo

"Sicuramente è un mercato complicato, soprattutto dopo l'uscita di Khvicha è chiaro che i club ci aspettano. Ma abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando. Avevamo già fatto delle cose che poi non si sono concretizzate", l'ammissione del ds Manna, intervistato prima della gara di Bergamo. E tra i club che 'aspettano' il Napoli c'è naturalmente anche il Manchester United. La prima offerta intorno ai 50mln di euro per Garnacho è stata ritenuta bassa, la richiesta degli inglesi è dall'inizio intorno ai 70mln di euro, forti probabilmente dell'interesse anche di altri club come il Chelsea (ieri l'agente dell'argentino è stato immortalato a Stamford Bridge). Oggi è fissato l'incontro tra Napoli e United - a Milano, dove sono attesi i dirigenti inglesi anche per incontrare il Lecce per Dorgu - ed il Napoli proporrà un (ultimo) rilancio, probabilmente intorno ai 60mln di euro bonus compresi. Dentro o fuori, anche perché eventualmente il Napoli dovrà riprendere il discorso per le piste alternative. Senza dimenticare però il diktat di Conte.