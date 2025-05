Dir. Udinese: "Lucca-Napoli? No comment. Ma è pronto per una big"

vedi letture

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi sono il capo scout dell’Udinese, e da dirigente dico quella del Napoli è una vittoria della società che ha messo le condizioni per vincere il quarto scudetto. Il Napoli inizialmente è partito come un Freccia Rossa, poi ha avuto dei problemi. Conte però nel momento di difficoltà ha fatto gruppo ed ha fatto squadra. L’obiettivo che ha avuto è sempre la vittoria, voglio fare i complimenti ad Antonio che ha portato la squadra all’obiettivo finale.

Lucca? Non posso dire niente per quel che riguarda il mercato. Lorenzo si è consacrato, ha fatto 22 gol in due anni ad Udine, è un nazionale. Pronto per il Napoli, Juve e Milan. Ormai è un giocatore forte, maturato, bravo con i piedi, animale da area di rigore e so che a Conte questi giocatori piacciono molto. Se dovesse rimanere ad Udine sarei contento perché garantirebbe i 15 gol che servono alla salvezza”.