Doppio colpo dalla Spagna, Sky: si va avanti anche per Gutierrez

vedi letture

Il Napoli continua a spingere per chiudere due importanti operazioni in entrata, puntando a un doppio colpo dalla Spagna per rinforzare le corsie esterne. Oltre a Juanlu Sanchez del Siviglia, gli azzurri portano avanti con decisione anche la trattativa per Miguel Gutierrez del Girona. Entrambi i giocatori sono considerati profili ideali per il progetto tecnico di Antonio Conte.

L’obiettivo del club partenopeo è di definire entrambi gli acquisti già entro questa settimana, così da consegnare al tecnico campione d'Italia due rinforzi fondamentali in vista della nuova stagione. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.