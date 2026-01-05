Ultim'ora Dovbyk in pole se parte Lucca: il punto di Sky sull'attacco del Napoli

Quello offensivo potrebbe essere il reparto maggiormente coinvolto nel calciomercato invernale del Napoli: nei limiti del blocco soft, infatti, gli azzurri potrebbero piazzare diverse operazioni in entrata e in uscita. La cessione più probabile è senza dubbio quella di Lorenzo Lucca, il cui feeling con Antonio Conte non è mai sbocciato: sul centravanti italiano ex Udinese è forte l'interesse del Benfica di José Mourinho, che da diversi giorni ha avviato i contatti con il club azzurro.

Così, il Napoli inizia già a vagliare dei nomi per sostituire Lucca, premesso che la sua uscita non sarà così semplice sia per l'aspetto economico, sia per la formula con cui è in azzurro (prestito con obbligo di riscatto). Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il nome più caldo è quello di Artem Dovbyk: la Roma vuole cederlo e potrebbe essere lui l'obiettivo in caso di partenza di Lucca.