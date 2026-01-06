Due big portoghesi su Lucca: il Napoli non vuole rimetterci un euro
In Portogallo, a quanto pare, sono in molti a volere Lorenzo Lucca. Fa il punto della situazione La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. José Mourinho cerca disperatamente un centravanti per il suo Benfica e l’attaccante piemontese è nella lista dei papabili, oltre che dei desideri. Ma anche il Porto è una possibilità, anche se meno probabile.
Lucca è in prestito – tecnicamente – e per essere ceduto va prima riscattato (26 milioni di euro all’Udinese) e poi eventualmente venduto. Il Napoli non intende rimetterci un euro e comunque attende prima di capire quali siano i tempi di recupero di Lukaku, che sono slittati e prevedono il rientro del belga non prima di una decina di giorni.
