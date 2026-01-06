Due big portoghesi su Lucca: il Napoli non vuole rimetterci un euro

In Por­to­gallo, a quanto pare, sono in molti a volere Lorenzo Lucca. Fa il punto della situazione La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. José Mou­ri­nho cerca dispera­ta­mente un cen­tra­vanti per il suo Ben­fica e l’attac­cante pie­mon­tese è nella lista dei papa­bili, oltre che dei desi­deri. Ma anche il Porto è una pos­si­bi­lità, anche se meno pro­ba­bile.

Lucca è in pre­stito – tec­ni­ca­mente – e per essere ceduto va prima riscat­tato (26 milioni di euro all’Udi­nese) e poi even­tual­mente ven­duto. Il Napoli non intende rimet­terci un euro e comun­que attende prima di capire quali siano i tempi di recu­pero di Lukaku, che sono slit­tati e pre­ve­dono il rien­tro del belga non prima di una decina di giorni.