Due cessioni in vista, Repubblica: Simeone e Cajuste verso l'addio, i dettagli

Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid? Si può fare, e soprattutto, potrebbe dare il via a una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. Secondo La Repubblica, la cessione dell'attaccante italiano ai Colchoneros porterebbe nelle casse azzurre un tesoretto prezioso, con Aurelio De Laurentiis che chiede non meno di 35 milioni di euro. Una cifra che non spaventa affatto il club spagnolo. Jack avrebbe già aperto le porte all'Atletico Madrid e il d.s. Giovanni Manna sta lavorando alacremente.

La trattativa per Raspadori ha momentaneamente messo in stand-by gli acquisti degli esterni difensivi spagnoli Juanlu (Siviglia) e Miguel Gutiérrez (Girona), entrambi "prenotati" dal Napoli. Intanto, la rosa a Castel di Sangro si sfoltisce: sono in dirittura d'arrivo le cessioni in prestito oneroso con obbligo di riscatto di Giovanni Simeone al Torino e di Jens Cajuste all'Ipswich Town.