Due club inglesi hanno richiesto Cajuste: si avvicina il suo addio

vedi letture

Non solo Gaetano, ad un passo dal Parma, e anche Folorunsho: in uscita dal Napoli c'è anche Jens Cajuste, lo svedese acquistato un'estate fa che ha rifiutato il Galatasaray e spera di trasferirsi in Premier. Lo voleva il Leicester e poi, in prestito, lo hanno chiesto l'Ipswich e il Brentford. Si vedrà. C'è da fare, limare e costruire. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.