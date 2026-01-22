Prima pagina

Il Mattino: "Champions, l'impresa possibile: bisogna ritrovare i veri azzurri"
Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli, che dovrà giocarsi nell'ultima sfida della League Phase contro il Chelsea l'accesso ai playoff di Champions League: "Champions, l'impresa possibile: bisogna ritrovare i veri azzurri. Ora Conte chiede lo scatto d'orgoglio". In apertura la parole del Ministro dello Sport Abodi: "Coppa America a luglio 2027 e poi il bis". Di seguito la prima pagina integrale.