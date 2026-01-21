Giovane-Napoli, Moretto: "Pista si può scaldare, contatti diretti col Verona e l'entourage"

Noa Lang sembra essere ormai prossimo a lasciare il Napoli dopo nemmeno 6 mesi, il club azzurro avrebbe raggiunto l'accordo con il Galatasaray. Per sostituire l'ala olandese avanza la candidatura del brasiliano classe 2003 Giovane. Le ultime sull'attaccante di proprietà del Verona le riferisce attraverso il canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto.

"Ci sono contatti veri e propri diretti tra i club, tra Napoli e Verona, tra il Napoli e l'entourage di Giovane. Il Napoli in realtà sta provando a capire concretamente come avanzare, come provare a fare questo tipo di operazione. Quindi occhio, perché potrebbe essere una pista che si può scaldare veramente parecchio nelle prossime ore, nei prossimi giorni".