Lang-Galatasaray, Schira: "Si pianificano le visite, può partire già domani"
E' stata brevissima l'avventura a Napoli di Noa Lang, l'ala olandese si appresta a lasciare il club azzurro per accasarsi in Turchia al Galatasaray. Le ultime sulla trattativa ormai arrivata all'ultima fase le riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.
"Tempi assolutamente confermati! Noa Lang al Galatasaray dal Napoli in prestito con opzione di riscatto. Documenti completati e firmati oggi, come rivelato lunedì scorso. Il Gala sta pianificando il viaggio di Lang a Istanbul domani per le visite mediche e per firmare il contratto fino al 2030 (prestito di 6 mesi + 4 anni)".
Timing totally confirmed! Noa #Lang to #Galatasaray from #Napoli on loan with the option to buy. Paperworks completed and signed today as revealed last Monday. Gala are planning Lang’s travel to Istanbul tomorrow to have medicals and to sign the contract until 2030 (6-months loan… https://t.co/NjpSS71cDR— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2026
