Lang-Galatasaray, Schira: "Si pianificano le visite, può partire già domani"

vedi letture

E' stata brevissima l'avventura a Napoli di Noa Lang, l'ala olandese si appresta a lasciare il club azzurro per accasarsi in Turchia al Galatasaray. Le ultime sulla trattativa ormai arrivata all'ultima fase le riferisce sul proprio account X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Tempi assolutamente confermati! Noa Lang al Galatasaray dal Napoli in prestito con opzione di riscatto. Documenti completati e firmati oggi, come rivelato lunedì scorso. Il Gala sta pianificando il viaggio di Lang a Istanbul domani per le visite mediche e per firmare il contratto fino al 2030 (prestito di 6 mesi + 4 anni)".