Due nomi a centrocampo per gennaio: uno gioca già in Serie A
Due nomi su tutti per il nuovo centrocampista per gennaio, quando il club azzurro vorrà intervenire per rinforzare un reparto ora orfano dell'infortunato De Bruyne e presto anche di Anguissa per la Coppa d'Africa. Due nomi in agenda per il ds Manna. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che nel mirino del Napoli ci sono Kobbie Mainoo del Manchester United e di Lorenzo Pellegrini della Roma, due giocatori già da tempo in agenda e particolarmente apprezzati dalla società di De Laurentiis. Intanto, ecco le prossime partite del Napoli:
NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45
DICEMBRE
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia)
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15
GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
