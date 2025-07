Ecco Juanlu! Il laterale è in arrivo in Italia: ecco quando è atteso per le visite mediche

Il Napoli è a un soffio dal chiudere l'ennesimo colpo della sua estate: Juanlu Sanchez è vicino a diventare un nuovo calciatore azzurro. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, l'affare con il Siviglia è stato definito nelle ultime ore e il laterale spagnolo è atteso in Italia a brevissimo per le visite mediche di rito. La trattativa, avviata a inizio giugno, ha subito un'accelerata decisiva negli ultimi giorni, con il Siviglia che ha finalmente ceduto alle richieste del giocatore e del club partenopeo.

La conferma di questa svolta è arrivata ieri, quando Juanlu non è stato nemmeno convocato per l'amichevole contro il Sunderland, segnale inequivocabile di un trasferimento imminente. L'accordo è ormai sigillato: Juanlu Sanchez è atteso tra domani e martedì per sottoporsi alle visite mediche, per poi raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Dimaro in Val di Sole. Un rinforzo prezioso per la retroguardia di Conte, pronto a mettersi subito a disposizione.