En-Nesyri ha ingaggio super: servono due cessioni o aiuto del Fenerbahce

vedi letture

En-Nesyri è l'ultima idea del Napoli per il mercato di gennaio. Per rinforzare l'attacco si pensa al centravanti marocchino anche se c'è un ostacolo: il giocatore, come scrive La Gazzetta dello Sport, guadagna tanto, oltre i 4 milioni netti a stagione. "Non basterebbe dunque solo la cessione di Lucca (ingaggio da 2,5 milioni), servirebbe anche la partecipazione del Fenerbahce sullo stipendio. O un maxi sconto per agevolare il Napoli. Si vedrà, di sicuro il giocatore piace e sarebbe un'ottima alternativa a Hojlund", si legge.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.