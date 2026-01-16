En-Nesyri-Napoli, si può fare: svelata formula e spunta la risposta degli agenti

L'ultima idea del Napoli arriva da lontano, con uno sguardo rivolto al Marocco e un orecchio ben teso verso la Turchia. Sul tavolo della direzione sportiva è finito il nome di Youssef En-Nesyri, 28 anni, attaccante esperto, fisico e abituato ai grandi palcoscenici. Un passato importante al Siviglia, un presente al Fenerbahce.

Secondo il Corriere dello Spot, l’idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che s’incastra meglio con i paletti economici del club azzurro. Dal suo entourage fanno sapere che ora il calciatore è concentrato esclusivamente sulla finale di Coppa d’Africa. Il Fener, che sembra intenzionato a cederlo, l’ha offerto anche alla Juventus. Ma per quanto riguarda il Napoli tutto passa inevitabilmente dalle uscite