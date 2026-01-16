En-Nesyri, occhio alla Juve! Moretto: "E' stato proposto anche ai bianconeri"

Youssef En-Nesyri, anni 28, centravanti marocchino del Fenerbahce, resta nel mirino del Napoli. Ecco le ultime di Matteo Moretto sul profilo Youtube di Fabrizio Romano: "È un giocatore che di gol se ne intende e posso dirvi che, oltre all’Everton che ha già proposto circa venti milioni di euro al Fenerbahçe e oltre al Nottingham Forest, En-Nesyri interessa anche in Italia. È stato proposto sia al Napoli sia alla Juventus, perché la Juve sta cercando un numero nove da mettere in area di rigore, un giocatore che possa segnare, fare gol e dare presenza.

La Juventus è alla ricerca di questo profilo oltre al vice Kenan Yildiz. Vi posso confermare che En-Nesyri è stato proposto con insistenza anche alla Juventus nelle ultime ore".