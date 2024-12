Fagioli-Napoli, la Juve vuole monetizzare: Raspadori è in stand-by

vedi letture

Oltre a Danilo, primo nome per la difesa, Napoli e Juventus lavorano allo scambio Raspadori-Fagioli. Entrambi sono nati a febbraio: Jack compirà 25 anni il prossimo 18 e il 12 Nicolò ne festeggerà 24.

Entrambi per il momento non hanno trovato grande continuità, fino a entrare nella lista dei cedibili. Anche le valutazioni sono simili: tra i 20 e i 25 milioni. Il fatto, però, è che soprattutto la Juventus ha voglia di monetizzare e per il momento la storia è rimasta ferma al mondo delle idee. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Raspadori piace anche all'Atalanta di Gasperini.