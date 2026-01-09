Ferguson nel mirino e c'è l'ok di Conte: può partire a una condizione
TuttoNapoli.net
Evan Joe Ferguson è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. Anche i quotidiani oggi in edicola parlano dell'interesse del club azzurro nei suoi confronti per un giocatore che, a quanto pare, è gradito a Conte per le sue caratteristiche tecniche. Ferguson, arrivato in estate dal Brighton, potrebbe arrivare qualora a Roma dovessero sbarcare due punte, magari Zirkzee e Raspadori. A quel punto non solo ci sarebbe poco spazio per lui e per Dovbyk ma, soprattutto, anche Lucca non verrebbe nel caso inserito in un eventuale scambio e dunque il Napoli dovrebbe a quel punto valutare l'irlandese senza controproposte.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
