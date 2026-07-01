Calciomercato Napoli, Milinkovic-Savic in uscita: spunta il Besiktas di Italiano

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Il Besiktas ha avviato i primi contatti esplorativi per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, il club turco avrebbe chiesto informazioni sia su Maduka Okoye, estremo difensore dell’Udinese, sia su Vanja Milinkovic-Savic, attualmente in forza al Napoli. L’interesse rientra in una più ampia strategia di mercato volta a individuare un profilo affidabile tra i pali.

Besiktas osserva Okoye e Milinkovic-Savic

Il doppio sondaggio conferma la volontà del Besiktas di intervenire sul mercato dei portieri, cercando profili già abituati a competizioni di alto livello. Okoye, in forza all’Udinese, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni in Serie A, mentre Milinkovic-Savic del Napoli rappresenta un’opzione di esperienza nel campionato italiano. Per ora non risultano offerte ufficiali.