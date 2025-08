Garnacho vuole la Premier, Romano: "Il Napoli non va sull'argentino, vuole giocatori convinti"

Perché il Napoli non va su Garnacho? Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale risponde alla domanda sul proprio canale Youtube: "Il Napoli non va su Garnacho, perché primo è vero che il prezzo si è ridotto molto rispetto a gennaio, ma il Napoli con Garnacho si è lasciato non in rapporti eccezionali, dopo quello che è accaduto a gennaio.

Giustamente il Napoli fa le sue valutazioni, le sue riflessioni e vuole giocatori convinti di un progetto importantissimo con un allenatore importantissimo, con giocatori importantissimi come Kevin De Bruyne, con uno scudetto sul petto, con una Champions League da andarsi a giocare assolutamente con grandi ambizioni. Il Napoli non vuol convincere nessuno. Per questo Garnacho non è mai stato un tema di quest'estate per il Napoli, ma anche per altri club italiani, perché Garnacho ha la testa alla Premier League, vuole giocare lì".

Ve lo dicevo nei giorni scorsi, ve lo ribadisco oggi, nonostante si sia sparso ancora il nome in Inghilterra. Garnacho vuole andare a giocare ancora in Inghilterra. La sua priorità è il Chelsea, che può prendere sia Garnacho che Xavi Simons, da quanto mi risulta. Poi se li prenderà è un altro discorso, ma pensa e vuole prendere entrambi. Garnacho è stato accostato ancora al Napoli, al momento è importante depennare anche qualcuno dalle tante liste di mercato per questi ultimi 28 giorni".