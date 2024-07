Gazzetta - Ag. Chiesa a Londra per colloqui con 2 club: l'ipotesi Napoli si può riaprire in un caso

Su Chiesa ci sono stati diversi sondaggi: dal Bayern Monaco ad alcuni club inglesi.

Senza rinnovo del contratto con la Juventus, Federico Chiesa è sul mercato. Il club bianconero non può permettersi di trattenere in rosa un giocatore in scadenza nel 2025 essendoci distanza per il rinnovo. Inoltre il giocatore vorrebbe una centralità nel progetto, cosa che la società non gli può garantire, dal momento che per Thiago Motta è sacrificabile. Nelle settimane scorse Chiesa ha preso tempo su eventuali trattative, congelando momentaneamente le ipotesi italiane Roma e Napoli: l’attaccante ha chiesto al suo agente, Ramadani, di scovare possibilità per giocare la prossima Champions, aprendo all’ipotesi estero.

Su Chiesa ci sono stati diversi sondaggi: dal Bayern Monaco ad alcuni club inglesi. Tra le squadre di Premier c'è anche il Manchester United, destinazione gradita dal giocatore. Però sono da monitorare anche i movimenti in queste ultime ore di Ramadani a Londra. Oltre al Tottenham, risulta un contatto col Chelsea, che si è mosso anche sulle tracce di Adeyemi. La Juve, dunque, potrebbe dar vita a una triangolazione di mercato interessante. Alla Continassa vorrebbero monetizzare il più possibile la cessione di Chiesa, la richiesta è du circa 25-30 milioni. Ma c’è disponibilità a trattare al ribasso per risparmiare l'ingaggio lordo di circa 12 milioni. Dovessero fallire gli affari all’estero, a fine mercato si potrebbe sempre ripescare qualche opportunità in Italia, dalla Roma al Napoli: Chiesa piace sia a De Rossi che a Conte. A riferirlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport.