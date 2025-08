Gazzetta esalta Simeone-Toro: “La ciliegina! Secondo argentino con 2 Scudetti dopo Diego”

Giovanni Simeone, come si legge su La Gazzetta dello Sport nella versione online, rappresenterà il sesto colpo in entrata di un’estate che il Toro sta vivendo da protagonista sul mercato. Prima di lui, il direttore tecnico Davide Vagnati aveva preso il portiere Israel, il difensore Ismajli, il centrocampista Anjorin, gli attaccanti Ngonge e Aboukhlal.

"Adesso siamo all’ultimo miglio per inserire in organico Simeone, il secondo argentino ad aver vinto due scudetti a Napoli dopo Diego. Il suo non è stato affatto un contributo banale nei due trionfi azzurri: gol pesantissimi con Spalletti nonostante avesse davanti Osimhen ed è stato uno dei pochi sempre chiamati in causa da Conte dopo i titolarissimi. Al Toro arriverà a titolo definitivo, adesso è scattato il conto alla rovescia per vederlo anche fisicamente in città".