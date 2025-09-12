Gazzetta - Fa flop un altro 'colpo' della disgraziata stagione 2023/24 del Napoli
Fa flop un altro calciatore che era arrivato a Napoli nella stagione 2023/24, quella di Garcia in panchina, di Meluso come direttore sportivo, del Napoli che dopo aver vinto lo scudetto aveva dilapidato il grande vantaggio su tutte le altre arrivando decimo al termine del campionato con tre allenatori che si sono susseguiti in panchina.
Va via anche il giovane Popovic che riparte dal Cska Mosca. Un talento che però non ha rispettato le attese in azzurro durante la sua esperienza in primavera. Un’annata, scrive La Gazzetta dello Sport, che verrà ricordata anche per altri colpi di mercato che non hanno reso secondo le aspettative come Natan, Cajuste e Lindstrom, tutti calciatori che ormai non fanno più parte del Napoli.
