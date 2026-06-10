Gila costa troppo, il Napoli può andare su Gatti: la Juve lo cede, il prezzo

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Calciomercato Napoli, dopo Gila che però costa tanto occhi su Gatti della Juventus: Allegri e Manna lo conoscono bene, le ultime

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei difensori centrali in vista del rafforzamento del reparto arretrato. L’ipotesi che porta a Gila, considerato un profilo interessante ma ritenuto economicamente impegnativo, ha spinto la dirigenza a valutare alternative più accessibili e già conosciute nel campionato italiano. Tra queste spicca il nome di Federico Gatti, attualmente alla Juventus, difensore che ha mostrato crescita e affidabilità nelle ultime stagioni. Il profilo viene seguito con attenzione dagli osservatori azzurri, che ne apprezzano la struttura fisica e la capacità di adattamento ai diversi sistemi di gioco. La valutazione resta aperta in attesa di sviluppi sul mercato e sulle uscite in difesa nelle prossime settimane del mercato estivo in fase finale

Gatti nel mirino del Napoli

Il nome di Gatti non è nuovo nei radar di diverse società italiane e la sua valutazione economica si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra considerata sostenibile rispetto ad altri profili monitorati. Il giocatore, inoltre, ha già lavorato con Massimiliano Allegri, elemento che potrebbe facilitare eventuali valutazioni tecniche, mentre Giovanni Manna ne conosce bene il percorso di crescita e le potenzialità. Secondo le valutazioni interne, anche l’allenatore della Juve Spalletti non lo considera un elemento assolutamente incedibile.