Mazzarri fa la spesa a Napoli? Ha chiesto un azzurro per il calciomercato

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Walter Mazzarri e il Napoli restano legati da un filo mai interrotto, fatto di stima reciproca e di ricordi importanti che hanno segnato un’epoca del club azzurro. L’allenatore, protagonista della crescita del Napoli nei primi anni della gestione De Laurentiis e del ritorno in Champions League dopo l’era Maradona, continua a mantenere un rapporto privilegiato con l’ambiente partenopeo. Oggi il tecnico guarda ancora una volta alla Serie A per rinforzare il suo Iraklis, con un’idea che porta direttamente a un nome ben conosciuto a Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Zerbin nel mirino dell’Iraklis di Mazzarri

Nel mirino dell’allenatore c’è Alessio Zerbin, esterno cresciuto nel vivaio azzurro e già protagonista di momenti significativi in maglia Napoli, come la doppietta nella semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina a Riad, partita che spalancò agli azzurri l’accesso alla finale poi persa contro l’Inter. Secondo quanto filtra, i contatti tra le parti sarebbero frequenti, con Mazzarri che avrebbe espresso il proprio gradimento per un eventuale ritorno del giocatore sotto la sua guida. L’agente del calciatore ha confermato recentemente l’interesse, sottolineando come la situazione sia ancora in evoluzione.