Spunta di nuovo Juanlu a destra: c'è un'alternativa e gioca in Italia
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare le corsie laterali e, in particolare, la fascia destra della difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti con maggiore attenzione figura ancora Juanlu Sánchez, terzino del Siviglia già monitorato dal club azzurro nella scorsa stagione e tornato ora con forza nei radar della dirigenza partenopea.
Juanlu e l’alternativa Dodô: le scelte del Napoli
Il giocatore spagnolo rappresenta una soluzione giovane e duttile per il ruolo di esterno difensivo, caratteristiche che il Napoli considera ideali per il proprio progetto tecnico. Non si tratta però dell’unico nome sulla lista: tra le alternative prese in esame c’è anche Dodô, attualmente in forza alla Fiorentina, profilo apprezzato per la sua spinta offensiva e la capacità di abbinare corsa e qualità nell’uno contro uno. Il club azzurro, dunque, valuta più opzioni per completare la rosa sulle fasce, con l’obiettivo di consegnare al nuovo progetto tecnico soluzioni affidabili e già pronte per competere ai massimi livelli.
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