Spunta di nuovo Juanlu a destra: c'è un'alternativa e gioca in Italia

Spunta di nuovo Juanlu a destra: c'è un'alternativa e gioca in Italia
Oggi alle 10:00Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Juanlu Sanchez resta nel mirino per il Napoli come vice Di Lorenzo. L'esterno del Siviglia piaceva già un anno fa al club di De Laurentis

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare le corsie laterali e, in particolare, la fascia destra della difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti con maggiore attenzione figura ancora Juanlu Sánchez, terzino del Siviglia già monitorato dal club azzurro nella scorsa stagione e tornato ora con forza nei radar della dirigenza partenopea.

Juanlu e l’alternativa Dodô: le scelte del Napoli

Il giocatore spagnolo rappresenta una soluzione giovane e duttile per il ruolo di esterno difensivo, caratteristiche che il Napoli considera ideali per il proprio progetto tecnico. Non si tratta però dell’unico nome sulla lista: tra le alternative prese in esame c’è anche Dodô, attualmente in forza alla Fiorentina, profilo apprezzato per la sua spinta offensiva e la capacità di abbinare corsa e qualità nell’uno contro uno. Il club azzurro, dunque, valuta più opzioni per completare la rosa sulle fasce, con l’obiettivo di consegnare al nuovo progetto tecnico soluzioni affidabili e già pronte per competere ai massimi livelli.