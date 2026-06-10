Torna al Napoli e vuole restare: Allegri avrà tra le mani un 'gioiellino'

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Il Napoli, tra i giocatori ceduti in prestito nella scorsa estate e nella finestra di gennaio, attende anche il rientro di Luca Marianucci, difensore centrale di 21 anni reduce dall’esperienza al Torino. Anche lui, come molti altri giovani del gruppo, è destinato a tornare alla base azzurra al termine del periodo di prestito, con l’obiettivo di essere valutato nel corso della preparazione estiva. Il suo percorso rientra nella strategia del club di monitorare da vicino i giovani rientranti dai prestiti, per capire quali possano rappresentare una risorsa immediata o un investimento per il futuro della rosa di prima squadra, in base alle indicazioni dell’allenatore e dello staff tecnico, ulteriori valutazioni. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

Il futuro di Marianucci al Napoli

L’obiettivo del difensore, una volta conclusa la parentesi in prestito, è quello di provare a conquistare uno spazio stabile all’interno del Napoli. Tuttavia, molto dipenderà dalle scelte del nuovo allenatore e dalle valutazioni della dirigenza, che analizzeranno attentamente il rendimento del giocatore al rientro. A fare la differenza sarà anche la capacità di Marianucci di rispondere sul campo, dimostrando crescita, continuità e adattamento ai ritmi della prima squadra azzurra. Il Napoli valuterà ogni opzione senza fretta.