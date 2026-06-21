Ultim'ora Futuro De Bruyne e Lukaku, Romano: "Al momento nessuna trattativa in corso"

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De Bruyne e Lukaku osservati speciali al Mondiale: il Napoli attende il confronto con Allegri.

Belgio-Iran diventa una sfida di grande interesse anche in casa Napoli, con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku entrambi titolari nella nazionale guidata da Rudi Garcia. Il club azzurro segue con attenzione le prestazioni dei due campioni, in attesa di capire quali saranno gli sviluppi sul loro futuro in vista della prossima stagione. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, intervenuto nel prepartita della gara ai microfoni di DAZN.

Romano: “De Bruyne e Lukaku dovranno parlare con Allegri e con la dirigenza”

Secondo Fabrizio Romano, la situazione dei due calciatori sarà chiarita soltanto al termine dell'avventura mondiale: “Sia De Bruyne che Lukaku dovranno parlare con Max Allegri e con la dirigenza per chiarirsi e comprendere le intenzioni di entrambe le parti. Aurelio De Laurentiis di recente ha rilasciato dichiarazioni importanti con cui ha fatto capire che ci saranno cose da chiarire dopo quello che hanno detto entrambi. La testa per ora è assolutamente al mondiale per entrambi i giocatori, ma dopo al rientro ne parleranno. Bisogna ancora tracciare una linea e comprendere gli scenari. Al momento non ci sono trattative in corso”.