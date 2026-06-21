Gila-Napoli, Sky: Lucca è la chiave, cifre e possibile formula dell'operazione

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Allegri firma col Napoli in settimana, poi sprint mercato: Gila, Khalaili e Vicario nel mirino.

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Manuele Baiocchini ha parlato delle trattative del Napoli partendo dall'imminente firma di Massimiliano Allegri: "Sarà la settimana di Allegri, sarà la settimana in cui firmerà finalmente il contratto col Napoli. Però c'è bisogno prima della risoluzione del contratto con il Milan, che verrà fatta nelle prossime ore o comunque è già pronta, e quindi potrà firmare il nuovo accordo con il Napoli. Tra l'altro, nel Napoli di Allegri cambierà un po' lo staff: non saranno gli stessi collaboratori che aveva al Milan. Non ci saranno Dolcetti, né Filippi, preparatore dei portieri che andrà alla Fiorentina, e non ci sarà neanche Bernardo Corradi, che è in trattativa per diventare allenatore della Sampdoria. Per lui sarebbe uno scatto di crescita in carriera molto importante. Sostanzialmente rimarranno Landucci e Magnanelli, resterà anche Abbruscato, che aveva concluso lo scorso anno l'annata nello staff di Antonio Conte. Insomma, sarà un Allegri 2.0: sempre lo stesso Allegri, ma con uno staff di lavoro un po' diverso in questa nuova avventura che inizierà con il Napoli.

È chiaro che dopo l'ufficialità di Allegri si velocizzerà il mercato del Napoli. Soprattutto perché credo che la trattativa Gila, se deve essere chiusa, la Lazio vorrebbe definirla entro il 30 giugno. Abbiamo raccontato di un mercato a saldo zero per la Lazio, con la possibilità di riaprirlo e avere un mercato libero qualora riuscisse a incassare entro il 30 giugno 19,5 milioni di euro. Parte di questi soldi arriverà a breve con la cessione di Romagnoli all'Al-Ahly, con la futura rivendita di Muriqi e con Provedel, che in questa settimana sarà un'altra trattativa che probabilmente andrà a chiudersi con l'Inter. Quindi una decina di milioni la Lazio già li ricava da queste operazioni, ma per arrivare a quei 19,5 milioni serve chiaramente una cessione più importante e quindi quella di Gila potrebbe esserlo. Non si trovano ancora sulle valutazioni del giocatore: la Lazio valuta Gila tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Napoli pensa che, essendo il giocatore vicino alla scadenza e forte dell'accordo già raggiunto con il ragazzo, possa prenderlo a costi inferiori. Però in questo momento i club stanno parlando proprio delle cifre dell'operazione. Può essere una chiave di volta sicuramente il nome di Lucca, che piace a Rino Gattuso. La Lazio cerca un attaccante, obiettivo prioritario del suo mercato dopo le tante alternanze dello scorso anno. Il Napoli ha sostanzialmente inserito Lucca nella lista dei partenti e quindi potrebbe essere, con una determinata formula, magari un prestito con diritto o obbligo di riscatto, la chiave per sbloccare questa situazione.

Per la fascia destra il nome è quello di Khalaili, che andrebbe alle spalle di Di Lorenzo come alternativa nel Napoli. Non lo conosciamo ancora bene nel campionato italiano: ha giocato nel campionato belga con l'Union Saint-Gilloise, ha 22 anni, è un giocatore della nazionale israeliana e rappresenta una buona prospettiva. Il Napoli lo ha messo nella lista degli obiettivi già prima dell'arrivo di Allegri, perché evidentemente viene considerato un profilo molto interessante.

Per quanto riguarda la porta, nelle idee di Allegri non rientrerebbe Milinkovic-Savic. Meret, che in passato è stato il primo portiere ma che ultimamente, con Milinkovic, faceva il secondo, potrebbe continuare a ricoprire quel ruolo oppure anche partire. Motivo per cui il Napoli cerca un primo portiere da affidare al nuovo allenatore e Vicario è un giocatore che piace molto al club azzurro, così come piace alla Juventus".