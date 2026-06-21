Altro duello Napoli-Juve, Ndour piace ad entrambe. Ma la Fiorentina punta su di lui

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Ndour nel mirino di Napoli e Juventus: la Fiorentina lo considera incedibile

Le ottime prestazioni offerte nel finale di stagione hanno acceso i riflettori su Cher Ndour, giovane centrocampista della Fiorentina che ha conquistato anche la prima convocazione con la nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico Silvio Baldini. Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, ha attirato l'interesse di diversi club pronti a muoversi sul mercato.

La Fiorentina punta su Ndour: Fabio Grosso vuole valorizzarlo

Nonostante gli apprezzamenti arrivati dalla Serie A, con Napoli e Juventus particolarmente interessate, e alcuni sondaggi dalla Premier League, la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi del suo talento. Il club viola ritiene infatti che Ndour abbia ancora enormi margini di miglioramento e che, sotto la guida di Fabio Grosso, possa diventare uno degli uomini chiave della nuova squadra.