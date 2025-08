"Gioca in Italia”, il consiglio di Gattuso a Chiesa per tornare in Nazionale

vedi letture

Il Napoli resta vigile sul fronte offensivo e, secondo quanto riportato da La Repubblica, tiene ancora sotto osservazione il profilo di Federico Chiesa per rinforzare la fascia sinistra. Tuttavia, ogni possibile movimento in entrata sarà subordinato alla cessione di Giacomo Raspadori. Solo in quel caso, infatti, il club azzurro si lancerà alla ricerca di un attaccante di alto livello, valutando anche soluzioni di prestigio come quella dell’esterno ex Juventus.

Chiesa, attualmente al Liverpool, sta trovando poco spazio e starebbe considerando un ritorno in Serie A. L’ipotesi Napoli diventa più concreta anche grazie al consiglio di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale, che avrebbe suggerito al calciatore di rientrare in Italia per ritrovare continuità in vista dei prossimi impegni azzurri. I prossimi giorni si preannunciano molto caldi sul fronte mercato, con la situazione Raspadori che sarà decisiva per eventuali sviluppi.