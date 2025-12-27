Vergara in prestito a gennaio, Mediaset: "Un club di Serie A pronto a prenderlo"

Vergara in prestito a gennaio, Mediaset: "Un club di Serie A pronto a prenderlo"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:45Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Antonio Vergara, giovane talento del Napoli, ha saputo attirare l’attenzione nonostante lo spazio limitato avuto finora. Le sue prestazioni, seppur in poche apparizioni, non sono passate inosservate e hanno acceso l’interesse di diversi club in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Genoa guidato da Daniele De Rossi sarebbe pronto a farsi avanti con il Napoli per provare a ottenere Vergara in prestito. L’operazione permetterebbe al classe 2003 di trovare maggiore continuità e minutaggio in Serie A, proseguendo il proprio percorso di crescita lontano dal Maradona. 