Ipotesi cessione per Mazzocchi, Tuttosport: è seguito dal Sassuolo

Il Sassuolo è attivo su più tavoli in vista delle prossime finestre di mercato, come riportato da Tuttosport. Tra i profili seguiti con attenzione c’è Pasquale Mazzocchi del Napoli, esterno apprezzato per la sua capacità di adattarsi su entrambe le fasce e l’esperienza maturata in Serie A. Un innesto che risponderebbe all’esigenza di aumentare soluzioni e intensità sugli esterni.

Allo stesso tempo, il club neroverde lavora anche sul fronte interno per dare continuità al progetto tecnico. In questa direzione va l’allungamento del contratto di Thorstvedt, considerato un elemento chiave del centrocampo. Una mossa che testimonia la volontà della dirigenza di puntare sulla stabilità, blindando uno dei pilastri della squadra e rafforzando le basi per il futuro.