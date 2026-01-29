Vergara show, Tmw: ora è incedibile e a fine stagione può anche rinnovare
Antonio Vergara resterà a Napoli. Dopo il gol in Champions League, il suo nome è stato infatti depennato dalla lista dei possibili partenti nelle prossime ore. Una decisione maturata nonostante le numerose richieste arrivate nel corso del mercato di gennaio, soprattutto dal Parma, e l’idea iniziale di mandarlo a giocare con maggiore continuità lontano dal Maradona.
La situazione, però, è cambiata anche alla luce degli infortuni che hanno colpito la squadra di Antonio Conte. Non è da escludere, scrive Tmw, che Vergara possa rinnovare il proprio contratto entro la fine della stagione: sebbene l’attuale accordo scada nel giugno 2030, il suo ruolo all’interno della rosa sembra essere cambiato e un adeguamento potrebbe diventare necessario dopo le ultime partite.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
