Bagarre per Ambrosino: un altro club di Serie B si inserisce nella corsa all’attaccante

Cresce il numero di club di Serie B interessati a Giuseppe Ambrosino. Dopo il passo indietro del Venezia, dovuto alla decisione di Antonio Conte di congelarne la partenza in attesa dei rinforzi e al conseguente attrito con l’agente del giocatore, restano in corsa Avellino e Juve Stabia. Alla lista, però, si è aggiunto anche lo Spezia. Il club ligure sta valutando il classe 2003 come possibile rinforzo offensivo, soprattutto in caso di partenza di Edoardo Soleri.

Come riportato da Cittadellaspezia.com, lo Spezia non si opporrebbe a una sua cessione e sta lavorando su più tavoli, anche con il Napoli, per provare a sbloccare l’operazione nei pochi giorni rimasti di mercato. L’incastro resta complesso, ma gli Aquilotti stanno tentando di convincere sia il club azzurro sia lo stesso Ambrosino a scegliere la soluzione ligure per il finale di stagione.